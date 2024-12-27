Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над российскими регионами за ночь сбили 13 украинских беспилотников

Минобороны: за ночь над пятью регионами России сбили 13 беспилотников
close
Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

За ночь над пятью регионами России сбили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным регионов, пять дронов сбили в Брянской области, три — над территорией Курской области, по два — над Белгородской и Тульской областями и один беспилотник сбили в Астраханской области.

Накануне украинские войска атаковали Белгородскую область при помощи беспилотников, ранив в результате одного из налетов бойца самообороны. Другой дрон уничтожил машину в селе Муром Шебекинского округа. Водитель авто успел выпрыгнуть из транспортного средства до взрыва.

В тот же день начиненные взрывчаткой беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Десна» нефтепровода «Транснефть — Дружба» в Брянской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ на Белгородскую область 15 машин получили повреждения.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами