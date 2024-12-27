Над российскими регионами за ночь сбили 13 украинских беспилотников

За ночь над пятью регионами России сбили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным регионов, пять дронов сбили в Брянской области, три — над территорией Курской области, по два — над Белгородской и Тульской областями и один беспилотник сбили в Астраханской области.

Накануне украинские войска атаковали Белгородскую область при помощи беспилотников, ранив в результате одного из налетов бойца самообороны. Другой дрон уничтожил машину в селе Муром Шебекинского округа. Водитель авто успел выпрыгнуть из транспортного средства до взрыва.

В тот же день начиненные взрывчаткой беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Десна» нефтепровода «Транснефть — Дружба» в Брянской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ на Белгородскую область 15 машин получили повреждения.