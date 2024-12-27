Два российских аэропорта приостановили работу

В аэропортах Казани и Сочи приостановили полеты ради безопасности

Аэропорты в Сочи и Казани закрыли для обеспечения безопасности полетов, они временно не принимают и не отправляют авиарейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в пятницу, 27 декабря, около 5:00 мск, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код ICAO: URSS)», — написал Кореняко.

Аналогичные ограничения введены в аэропорту Казани с 06.00 мск.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил представитель Росавиации.

Утром российское Минобороны сообщило, что за ночь над пятью российскими регионами сбили 13 украинских беспилотников.

Накануне план «Ковер» вводился во всех московских аэропортах, а также в аэропорту Калуги. Ограничения были введены в связи с угрозой атак БПЛА.

Ранее несколько квартир в казанском ЖК получили повреждения при атаке БПЛА.