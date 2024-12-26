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Связанное с Коломойским объединение внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов связанное с Коломойским объединение
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Vladyslav Musiienko/Reuters

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов объединение, в которое входит украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно обновленному перечню, в объединение входят сам Коломойский, Павел Шитов и компания JKX Oil & Gas Limited.

В августе российские судебные приставы арестовали активы Коломойского и его партнеров. Ограничения ввели на основании исполнительного производства, которое было открыто по решению Кошехабльского районного суда Адыгеи.

В марте суд взыскал в доход России активы, принадлежащие Коломойскому. Решение было принято в связи с административным иском заместителя генерального прокурора РФ к украинскому олигарху и связанным с ним лицам. Поводом для иска стало их участие в экстремистской деятельности и финансировании Вооруженных сил Украины.

Ранее украинского олигарха Ахметова признали членом экстремистского объединения.

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