В России арестовали активы Коломойского и его партнеров

Российские судебные приставы арестовали активы украинского предпринимателя Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и его партнеров. Об этом со ссылкой на банк данных исполнительных производств сообщает ТАСС.

Приставы наложили арест на имущество на основании исполнительного производства, которое было открыто по решению Кошехабльского районного суда Адыгеи.

5 марта суд взыскал в доход Российской Федерации активы, принадлежащие Коломойскому. Решение было принято в связи с административным иском заместителя генерального прокурора РФ к Коломойскому и связанным с ним лицам. Поводом для иска стало их участие в экстремистской деятельности и финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В федеральную собственность взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг» стоимостью свыше 5,1 млрд. рублей. Кроме того, в доход государства изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров и 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения (5 573 га) во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью свыше 6 млрд рублей.

4 июля Верховный суд Адыгеи подтвердил законность изъятия активов Коломойского.

Ранее из виллы Ротару предложили сделать санаторий для бойцов СВО.