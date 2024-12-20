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Украинского олигарха Ахметова признали членом экстремистского объединения

Минюст РФ признал олигарха Украины Ахметова членом экстремистского объединения
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Global Look Press

Министерство юстиции России признало украинского олигарха Рината Ахметова членом экстремистского объединения. Об этом свидетельствуют данные реестра ведомства.

«В перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», под 117-м номером добавлено объединение, членом которого является в том числе Ахметов Ринат Леонидович», — говорится в реестре.

Там уточняется, что объединение было внесено в данный список на основании решения Ленинского районного суда Курска от 2 ноября 2023 года и определения этого же суда от 5 августа 2024 года.

Как заявили в Минюсте, в основе объединения лежат общие имущественные и идеологические интересы, имеющие ярко выраженный антироссийский характер. Там сообщили, что эта группа в основном работает на Украине, а также на территории некоторых регионов РФ. Деятельность объединения направлена против жизни и здоровья граждан России, безопасности общества и государства, отметили в ведомстве.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщила, что активы Ахметова в России арестовали по ходатайству Следственного комитета РФ. Меры были приняты в рамках производства по уголовному делу по факту финансирования терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), возбужденному еще в 2020 году.

Суд наложил арест на десятки объектов недвижимости миллиардера в Севастополе и Белгороде, а также на 99,87% и 99% долей компании «Метинвест Евразия» в уставных капиталах ее «дочек» — ООО «Белгородметаллоснаб» и ООО «Пансионат «Горняк»». Кроме того, были арестованы несколько автомобилей и десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций.

По версии следствия, бизнесмен спонсировал работу украинских отрядов в Донбассе, а после начала специальной военной операции (СВО) переводил деньги со счета принадлежащей ему российской компании «Метинвест Евразия» на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также украинского националистического полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее на Украине рассказали, что олигарх Коломойский установил контакты с окружением Трампа.

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