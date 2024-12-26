В аэропорту Калуги сняли план «Ковер»

Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту Калуги

В Международном аэропорту «Калуга» сняли план «Ковер». Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко, запрет принимать и отправлять рейсы для калужского аэропорта отменили с 17:36.

Днем 26 декабря сообщалось, что план «Ковер» был введен в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в этих аэропортах были сняты в 16:39 по московскому времени. Временные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В четверг Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял восемь летевших в Москву рейсов из-за введения временного запрета на прием и выпуск бортов в аэропортах столичного авиаузла.

Ранее в Госдуме заявили об угрозе для гражданских самолетов из-за атак БПЛА на регионы РФ.