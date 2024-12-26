Нижегородский аэропорт принял восемь летевших в Москву рейсов

Аэропорт Нижнего Новгорода принял восемь летевших в Москву рейсов

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова в четверг, 26 декабря, принял восемь, летевших в Москву рейсов из-за введения временного запрета на прием и выпуск бортов в аэропортах столичного авиаузла. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Там сказали, что в данный момент воздушные суда получают наземное обслуживание и готовятся к вылету.

В пресс-службе также заявили о задержке одного рейса собственного расписания.

«Остальные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются без отклонений от расписания», — отметили в воздушной гавани.

Днем 26 декабря сообщалось, что план «Ковер» был введен в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в этих аэропортах были сняты в 16:39 по московскому времени. Временные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее в Госдуме заявили об угрозе для гражданских самолетов из-за атак БПЛА на регионы РФ.