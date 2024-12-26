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План «Ковер» снят в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский

Росавиация: план «Ковер» снят в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском
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План «Ковер» был снят в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в указанных аэропортах были сняты в 16:39 по московскому времени.

«С 16:39 мск в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов,» — говорится в сообщении Росавиации.

Временные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В свою очередь, в аэропорту «Домодедово» ограничения были сняты в 16:44 мск.

«По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в 16:44 ограничения на работу аэропорта «Домодедово» были отменены. Прием и выпуск воздушных судов теперь осуществляются в штатном режиме», — сообщили в авиатерминале.

Днем 26 декабря сообщалось, что план «Ковер» введен во всех аэропортах Москвы, а также в аэропорту Калуги.

Ранее план «Ковер» вводили в аэропорту Сочи.

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