В Госдуме заявили об угрозе для гражданских самолетов из-за атак БПЛА на регионы РФ

Атаки беспилотников на регионы России могут быть опасны для гражданских самолетов. Об этом в беседе с «Осторожно, Media» заявил член комитета Государственной думы по обороне генерал Виктор Соболев.

«Вот эти постоянные атаки дронов, будем так говорить, западных, в том числе и на Чеченскую республику, на Татарстан, на другие субъекты Российской Федерации, вот они, конечно, вызывают определенную опасность для тех гражданских самолетов, которые следуют своими курсами [в зонах с опасностью атак]», — сказал депутат.

В ночь на 26 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников. Три дрона сбили над Волгоградской областью и по одному — над Воронежской и Белгородской областями. Губернаторы регионов сообщали, что серьезных последствий после атак не зафиксировали. Среди населения пострадавших также нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.