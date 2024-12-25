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Лавров пообещал жесткий ответ РФ на удары ВСУ по жилым домам

Лавров: новые теракты со стороны Киева будут встречать все более жесткий ответ
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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Россия предупреждает Украину, что продолжение терактов против гражданских объектов на российской территории будет с каждым разом встречать все более жесткий ответ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что ВСУ сознательно наносят удары исключительно по гражданским целям. Это жилые дома, больницы, поликлиники, магазины, а также места скопления и отдыха людей.

«Это возмутительно! Это является прямым нарушением всех антитеррористических конвенций, резолюций Совета Безопасности ООН на эту тему», — сказал Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

В последнее время Украина усилила атаки по гражданским объектам на территории РФ. Так, 21 декабря ВСУ атаковали дронами Казань: было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

А 20 декабря объектом интенсивного ракетного удара стал город Рыльск в Курской области. Помимо домов, повреждения получили 17 объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Льгов.

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