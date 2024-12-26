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Воздушную тревогу в Севастополе отменили

В Севастополе спустя полчаса отменили воздушную тревогу
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Oleksii Holikov/Shutterstock

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный губернатор Михаил Развожаев.

Воздушная тревога была объявлена в 15:32. В 16:06 ее отменили.

Незадолго до этого Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта.

Днем 26 декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что начиненные взрывчаткой беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Десна» нефтепровода «Транснефть — Дружба» в Брянской области. По данным канала, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона, из одного уцелевшего БПЛА извлекли самодельное взрывное устройство и уничтожили.

В ночь на 26 декабря средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников. Три дрона сбили над Волгоградской областью и по одному — над Воронежской и Белгородской областями. Губернаторы регионов сообщали, что серьезных последствий после атак не зафиксировали. Среди населения пострадавших также нет.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.

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