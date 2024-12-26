Крымский мост решили закрыть для проезда

Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к переправе.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

О причинах перекрытия Крымского моста не сообщается.

До этого Крымский мост уже закрывали для движения транспорта почти два часа. Причины введения ограничений также не назывались.

В ноябре издание Global Defense Corp сообщило, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. По данным журналистов, подобное решение было принято после получения разрешения США на удары по территории России ракетами ATACMS.

До этого глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ могут разрушить Крымский мост в ближайшие месяцы. По его словам, подобная мера якобы нуждается в «комплексном решении».

Ранее Путин рассказал о развитии транспортного каркаса России.