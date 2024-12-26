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Беспилотники ВСУ попытались атаковать российскую нефтеперекачивающую станцию

SHOT: украинские дроны попытались атаковать НПС «Десна» в Брянской области
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Телеграм-канал «SHOT»

Начиненные взрывчаткой беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Десна» нефтепровода «Транснефть — Дружба» в Брянской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По его информации, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), из одного уцелевшего дрона извлекли самодельное взрывное устройство и уничтожили.

Как сообщает SHOT, стекла и корпуса двух трансформаторных подстанций получили повреждения. Кроме того, в находящемся рядом с НПС поселке Десна осколками посечен частный автомобиль, а также повреждено окно одной из квартир. Пострадавших нет.

В ночь на 26 декабря средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников. Три дрона сбили над Волгоградской областью и по одному — над Воронежской и Белгородской областями. Губернаторы регионов сообщали, что серьезных последствий после атак не зафиксировали. Среди населения пострадавших также нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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Атаки БПЛА на Россию
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