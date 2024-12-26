Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атак беспилотников

Украинский беспилотник упал на территории промышленного предприятия в Котовском районе Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова передает администрация региона.

По его словам, упавший летательный аппарат не затронул основные пункты производства. Пожара также не возникло. Из людей никто не пострадал. Также на гражданских и военных объектах на нашли повреждений, добавил губернатор.

Всего за эту ночь средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников. Три дрона сбили над Волгоградской областью и по одному — над Воронежской и Белгородской областями. Губернаторы регионов сообщали, что серьезных последствий после атак не зафиксировали. Среди населения пострадавших также нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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