В РФ упростили обмен муниципальных участков на частные

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру обмена земельными участками между государственной и частной собственностью. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

17 декабря председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что данный закон переводит временные послабления в сфере земельных отношений, закупок, регистрации прав и других процедур в постоянный правовой режим. По его словам, подобная мера позволит избавить участников сделки от сложностей, которые ранее возникали из-за краткосрочности льготных норм.

Депутат уточнил, что одной из принимаемых мер станет исключение необходимости оплаты госпошлины при регистрации патентных поверенных. Гаврилов отметил, что это уменьшит бюрократические препятствия и сэкономит время в процессе.

Помимо этого, Путин подписал закон, который направлен на снижение административной нагрузки на экспортеров нефти и газа. Документ исключает из закона «О таможенном тарифе» нормы об освобождении от таможенных пошлин сырой нефти, газового конденсата и СПГ.

Ранее Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных на следующий год.