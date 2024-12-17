В России сделали постоянными некоторые меры поддержки экономики

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который переводит на постоянную основу некоторые временные меры поддержки экономики страны. Об этом заявил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает РИА Новости.

По словам парламентария, документ переводит временные послабления в сфере земельных отношений, закупок, регистрации прав и других процедур в постоянный правовой режим.

В качестве примера депутат привел упрощение процедуры обмена муниципального участка на частный при возведении соцобъектов.

Также, по его словам, исключение необходимости оплачивать госпошлину при регистрации патентных поверенных уменьшает бюрократические препятствия и экономит время, позволяя специалистам «быстрее приступить к работе».

В конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе на постоянную основу ряда временных мер поддержки экономики РФ.

4 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству освободить российский бизнес от излишних административных преград.

Ранее Путин назвал новое условие для получения госсубсидий.