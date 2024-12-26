Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных на следующий год

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на следующий год права мобилизованных и контрактников, а также членов их семей обратиться за кредитными каникулами. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Новый закон продлевает до конца следующего года право указанных лиц потребовать у кредитора приостановить их обязательства по кредитному договору. В настоящее время это право действует до конца текущего года.

Благодаря кредитным каникулам гражданам, которые были призваны на военную службу по мобилизации или проходящие военную службу по контракту и принимающие участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, могут получить отсрочку от выплат по кредитам или займам, взятым до мобилизации, подписания контракта или участия в СВО.

В апреле Госдума приняла закон об освобождении участников спецоперации от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам в период кредитных каникул. Согласно принятому документу, начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам участников спецоперации будут списываться.

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