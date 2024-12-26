Опознаны тела десяти жертв авиакатастрофы в Актау

Опознаны 10 жертв авиакатастрофы с самолетом Azerbaijan Airlines в аэропорту казахстанского Актау. Об этом заявили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области Казахстана.

«На данный момент 10 тел опознаны. Азербайджан — четыре, Россия — три, Казахстан — три», — заявил собеседник агентства.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), который следовал по рейсу из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Причины крушения остаются неизвестны, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Девять россиян, которые выжили при крушении самолета в Актау, были доставлены в Москву спецбортом МЧС РФ. По данным Минздрава, трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, одна женщина — в тяжелом, а еще пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Казахстане арестовали блогера, снимавшего место крушения самолета под Актау.