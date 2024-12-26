В Казахстане арестовали блогера, снимавшего место крушения самолета под Актау

Life: снимавшего место падения самолета под Актау блогера арестовали на 10 суток

azamat_sarsenbayev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в Казахстане арестовал на 10 суток местного блогера Азамата Сарсенбаева, снимавшего место крушения самолета в аэропорту Актау. Об этом сообщает Life.

«Наложено взыскание в пределах санкции части 1 статьи 667 КоАП РК, где максимальный срок административного ареста установлен в количестве 15 суток», — рассказал журналистам адвокат Сарсенбаева.

Блогера задержали накануне за съемку места падения самолета при помощи дрона. Силовики утверждали, что действия Сарсенбаева мешали работе спасателей. Кроме того, мужчина якобы отказывался прекращать съемку с беспилотника.

Сам блогер вину не признал, заявив, что работал «на мировые СМИ».

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Причины крушения остаются неизвестными, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее в НАТО призвали к «полному расследованию» крушения самолета в Казахстане.