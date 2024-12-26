Эвакуацию обсуждали всю ночь: в Россию доставили выживших при крушении самолета в Актау

Борт с пострадавшими в авиакатастрофе в Актау россиянами приземлился в Жуковском

Девять россиян, выживших при крушении самолета в Актау, доставлены в Москву спецбортом МЧС РФ. По данным Минздрава, трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, одна женщина — в тяжелом, а еще пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести. Переговоры об их эвакуации продолжались всю ночь, сообщило казахстанское издание Orda. Из аэропорта граждан РФ доставили в столичные больницы.

Специальный борт МЧС России доставил из Казахстана в Москву девять россиян, пострадавших при крушении самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау, в том числе одного ребенка. Борт приземлился в аэропорту Жуковский около 10:30 мск.

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Санитарный рейс выполнен по поручению президента России Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова при взаимодействии с МИД РФ. В полете россиян сопровождали мультидисциплинарная бригада из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в том числе психологи, и специалисты МЧС России.

Спецборт с врачами и необходимым медицинским оборудованием вылетел за россиянами еще 25 декабря. По данным казахстанского Telegram-канала ORDA, переговоры об эвакуации россиян продолжались всю ночь.

«Изначально эвакуацию планировали в полночь, затем переносили на три часа ночи, потом — на шесть. Представитель МЧС России сообщил, что стороны долго не могли договориться. Пострадавших с трудом отпустили из больницы: возможно, врачи не хотели их отправлять так быстро», — говорится в публикации.

При этом врач анестезиолог-реаниматолог отряда Центроспас МЧС России Виктор Белинский заверил, что, несмотря на тяжелое состояние пострадавших, все они были транспортабельны. Директор Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Алексей Осипов в беседе с «Известиями» отметил, что казахстанская сторона дополнительно согласовывала перевозку, но это была формальная процедура. По его словам, все пациенты стабильны.

«Это наши граждане, а наших граждан мы всегда забираем», — подчеркнул Осипов.

По данным российского Минздрава, состояние троих пострадавших россиян оценивается как крайне тяжелое, одна женщина находится в тяжелом состоянии, а еще пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести.

Из аэропорта пациентов доставили в московские больницы на «скорых» с сопровождением ГИБДД. По данным Shot, их госпитализировали в Институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского и в Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова. Медики заявили, что состояние пострадавших не ухудшилось во время полета.

Крушение Embraer

Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря. Он не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за сильного тумана, борт перенаправили в Махачкалу, однако из-за нештатной ситуации пилоты решили посадить воздушное судно в Актау. По данным Росавиации, лайнер столкнулся со стаей птиц. При этом в управления здравоохранения Мангистауской области Казахстана добавили, что на борту самолета «взорвался баллон». Выжившие заявляли, что сначала в двигатель лайнера попала птица, а затем произошел взрыв кислородного баллона.

Удар, хлопок, решето в хвостовой части. Что известно о крушении Embraer в Актау Утром 25 декабря в аэропорту Актау потерпел крушение пассажирский лайнер «Азербайджанских авиалиний»... 25 декабря 22:50

Всего на борту самолета находились 69 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В числе пассажиров было 16 россиян. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы. В основном выжили пассажиры, которые находились в хвосте самолета. По последним данным МЧС Казахстана, на месте крушения найдены тела 38 погибших. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сообщил, что среди погибших семеро — россияне. Часть тел все еще опознают. По данным ORDA, также остается неизвестной личность одного выжившего: он находится в больнице без сознания, пока его гражданство неизвестно.