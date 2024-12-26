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В НАТО призвали к «полному расследованию» крушения самолета в Казахстане

Представитель НАТО Дахлалла призвала к расследованию авиакатастрофы в Казахстане
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Kazakhstan Emergencies Ministry/Reuters

Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла выразила соболезнования в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане и призвала к «полному расследованию» катастрофы. Об этом представитель альянса написала в соцсети Х.

«Наши мысли и наши молитвы с семьями и жертвами рейса J28243 Azerbaijan Airlines. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе и призываем к полному расследованию», — написала она.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), который следовал из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Причины крушения остаются неизвестны, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Девять россиян, которые выжили при крушении самолета в Актау, были доставлены в Москву спецбортом МЧС РФ. По данным Минздрава, трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, одна женщина — в тяжелом, а еще пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилась аудиозапись из салона разбившегося в Казахстане самолета.

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Крушение самолета в Казахстане
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