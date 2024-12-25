Появилась аудиозапись из салона разбившегося в Казахстане самолета

Россиянин Заур Мамедов, выживший после крушения самолета Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines) в Актау, сразу после катастрофы записал аудиосообщение своей девушке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина летал в Баку на похороны отца. В момент крушения Мамедов отправил своей девушке сообщение с текстом «Мы падаем». После произошедшего он записал ей голосовое сообщение.

«Не переживай. Наш самолет упал, разбился. Жив я. В Казахстане где-то. Да, Бог спас, если честно. Блин, я часа два, наверное, не помню уже, часа два летел и ждал своей смерти», — сказал россиянин.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Сообщается о 29 выживших — их состояние оценивают как тяжелое и средней степени тяжести.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее родственник выжившего в Актау рассказал, что пассажиры слышали хлопок до крушения.