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Кубань обратилась к федеральным властям за помощью в уборке песка с мазутом

Кондратьев: Кубани нужны федресурсы для утилизации загрязненного мазутом песка
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Алексей Майшев/РИА Новости

Предприятия в Краснодарском крае, которые занимаются утилизацией загрязненного мазутом песка, работают на предельной мощности, необходимо привлечение федеральных ресурсов. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Глава края пояснил, что песок с нефтепродуктами принимают на переработку четыре специализированных предприятия. Кондратьев указал, что они работают в ежедневном режиме на предельной мощности, однако для утилизации прогнозируемого объема загрязненного грунта им потребуется много времени.

«Обратился к главе МЧС России Александру Вячеславовичу Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов в решении этого вопроса», — заявил Кондратьев.

Глава Краснодарского края также напомнил, что перед властями региона стоит задача сохранить курортную зону региона, необходимо быстрее очистить побережье от мазута. Он поручил руководителю регионального штаба по ликвидации происшествия на Черноморском побережье Игорю Галасю отправиться в Анапу для общей координации действий.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров.

Ранее эколог назвал основные этапы ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.

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