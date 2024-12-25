Эколог назвал основные этапы ликвидации последствий разлива мазута в Черном море

Искать виновных в ситуации с разливом мазута в Черном море после крушения танкеров нужно, их найдут, уголовное дело уже возбуждено, но сейчас в первую очередь необходимо обеспечить эковолонтеров необходимым инвентарем и оборудованием, привлечь экспертов, оценить обстановку и подготовить «дорожную карту» по ликвидации последствий аварии. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель экологической общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

По словам эколога, работ впереди еще много, основной этап ликвидации последствий аварии будет проходить в мае-июне.

«Потребуется много техники для уборки и переработки загрязненного песка. Надо понять, как местная власть сможет с этим справиться. И это всего лишь первая волна проблемы. Сейчас прохладно, и та линза нефтепродуктов, которая осела на дно, будет всплывать с повышением температуры воды», — сказал Андрей Нагибин.

Он подчеркнул, что ситуация с разливом мазута вызвала консолидацию всего сообщества волонтеров.

«К ликвидации последствий аварии подключились не только местные активисты, но и организации и частные лица из разных городов страны. В работах принимают участие тысячи человек», — рассказал эколог.

При этом он отметил, что некоторые волонтеры, приехавшие в том числе из других стран, стараются пиариться, рассказывать лишь о том, как все плохо организовано и даже выдавать фейки.

«Всегда в какой-то истории найдутся желающие нивелировать чужую работу и старания», — полагает Нагибин.

Также эксперт считает, что нужно вводить режим ЧС на федеральном, а не на локальном уровне, потому что затронут уже не один субъект — мазутные пятна отнесло в сторону керченского порта.

При этом эколог отметил, что ситуация с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе в ноябре 2007 года была более катастрофичной, чем сейчас.

«В тот раз птиц погибло гораздо больше. Сейчас все могло бы сложиться хуже, если бы ветер подул в другую сторону и мазут ушел в сторону Тамано-Запорожского заказника. Ситуация была бы более плачевная», — добавил эксперт.

Он заверил, что ситуация отслеживается специалистами, в ликвидации последствий разлива участвуют все компетентные службы.

«Эксперты всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», организации «Зеленый патруль» и «Чистая Арктика», которые имеют опыт ликвидации аварий, уже объединились и будут мониторить ситуацию», — заявил Нагибин.