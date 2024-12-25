Губернатор дал поручение главе штаба по ликвидации ЧС на Черноморском побережье

Глава штаба по ликвидации ЧС на Черноморском побережье отправится в Анапу

Перед властями Краснодарского края стоит задача сохранить курортную зону региона, необходимо быстрее очистить побережье от мазута. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он поручил руководителю регионального штаба по ликвидации происшествия на Черноморском побережье Игорю Галасю отправиться в Анапу для общей координации действий. По его словам, реальные события не сошлись с прогнозами специалистов.

Кондратьев также рассказал, что загрязненное мазутом побережье разделят на 44 сектора и закрепят их за муниципальными образованиями края для контроля.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек. 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров.

25 декабря Кондратьев сообщил, что в регионе введен краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. По его словам, причиной подобного стали погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохой уборки мазута в Черном море.