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В кабмине Казахстана отказались делать выводы об отверстиях на упавшем лайнере

Вице-премьер Казахстана призвал не спешить с выводами о причинах падения Embraer
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Кадр из видео/Телеграм-канал «Baza»

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев призвал не делать поспешных выводов о причинах крушения пассажирского самолета на западе страны. Об этом сообщил Telegram-канал ORDA.

Журналисты попросили заместителя главы правительства прокомментировать распространившуюся в социальных сетях видеозапись, на которой запечатлена хвостовая часть упавшего лайнера. На обшивке воздушного судна можно увидеть отверстия, похожие на следы от обстрела или детонации взрывного устройства с поражающими элементами.

«Преждевременных заявлений делать я не смею. Даже предварительные выводы невозможны. Есть специалисты, которые проведут необходимые работы и экспертизы. Пока голословно что-либо говорить не могу», — отметил Бозумбаев.

Он обратил внимание, что после ЧП следователи возбудили уголовное дело. Кроме того, на место происшествия прибыли эксперты гражданской авиации и криминалисты. Специалистам предстоит провести расследование, в том числе установив точные причины крушения воздушного судна.

Пассажирский самолет Embraer, принадлежавший компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), упал в казахстанском городе Актау утром 25 декабря. Лайнер следовал из Баку в Грозный.

Как рассказали в МЧС Казахстана, на борту воздушного судна находились пять членов экипажа и 64 пассажира. Из них выжили 29 человек, включая девять граждан РФ. Всех пострадавших доставили в больницы для оказания медицинской помощи.

Сейчас существует несколько версий произошедшего. По одной из них, самолет мог упасть на землю после столкновения с птицами.

При этом в социальных сетях распространилось видео со странными дырами на хвосте лайнера. Отверстия похожи на следы от обстрела или поражающих элементов.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали крушение самолета в Казахстане.

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Крушение самолета в Казахстане
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