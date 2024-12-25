Депутат ГД высказался о крушении самолета Embraer

Депутат Госдумы Михаил Делягин обратил внимание на схожесть падения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) с крушением малайзийского борта Boeing 777-200ER в Донецкой области в 2014 году. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Делягин опубликовал снимки с повреждениями на фюзеляже самолета Azerbaijan Airlines, сопроводив их замечанием, что отверстия похожи на следы от осколков.

«А вот, похоже, и второй малайзийский боинг», — написал депутат в следующем посте.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Сообщается о 29 выживших — их состояние оценивают как тяжелое и средней степени тяжести.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее появилась аудиозапись из салона разбившегося в Казахстане самолета.