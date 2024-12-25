Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На обшивке упавшего Embraer заметили повреждения, похожие на следы поражающих элементов

В сети появилось видео со странными дырами на хвосте упавшего в Актау самолета

В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой запечатлены странные отметины на хвосте разбившегося в Казахстане самолета. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Отверстия похожи на те, что остаются после обстрела или взрыва с поражающими элементами», — говорится в материале.

Telegram-канал «Осторожно, новости» также сообщил, что на хвосте воздушного судна обнаружили дыры, похожие на последствия стрельбы или взрыва. Но, по словам журналистов, эти отверстия могли образоваться и в результате удара лайнера о землю.

Утром 25 декабря на территории аэропорта в казахстанском городе Актау упал самолет Embraer 190, на борту которого находились пять членов экипажа и 64 пассажира. По последней информации, после крушения лайнера выжили 32 человека. Среди них — 10 российских граждан.

Воздушное судно принадлежало компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines) и летело из Баку в Грозный. По одной из версий, ЧП могло произойти из-за столкновения самолета с птицами. По другой версии, на борту лайнера взорвался газовый баллон.

Комментируя ситуацию, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пока рано говорить о конкретных причинах случившегося. Как он сказал, сначала необходимо завершить расследование.

Ранее обстановка в салоне самолета, упавшего в Актау, попала на видео.

Все новости на тему:
Крушение самолета в Казахстане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами