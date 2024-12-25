На обшивке упавшего Embraer заметили повреждения, похожие на следы поражающих элементов

В сети появилось видео со странными дырами на хвосте упавшего в Актау самолета

В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой запечатлены странные отметины на хвосте разбившегося в Казахстане самолета. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Отверстия похожи на те, что остаются после обстрела или взрыва с поражающими элементами», — говорится в материале.

Telegram-канал «Осторожно, новости» также сообщил, что на хвосте воздушного судна обнаружили дыры, похожие на последствия стрельбы или взрыва. Но, по словам журналистов, эти отверстия могли образоваться и в результате удара лайнера о землю.

Утром 25 декабря на территории аэропорта в казахстанском городе Актау упал самолет Embraer 190, на борту которого находились пять членов экипажа и 64 пассажира. По последней информации, после крушения лайнера выжили 32 человека. Среди них — 10 российских граждан.

Воздушное судно принадлежало компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines) и летело из Баку в Грозный. По одной из версий, ЧП могло произойти из-за столкновения самолета с птицами. По другой версии, на борту лайнера взорвался газовый баллон.

Комментируя ситуацию, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пока рано говорить о конкретных причинах случившегося. Как он сказал, сначала необходимо завершить расследование.

Ранее обстановка в салоне самолета, упавшего в Актау, попала на видео.