Компания Embraer направит своих представителей на место крушения лайнера в Актау

Делегация авиационных властей Бразилии и представители компании Embraer посетят место крушения пассажирского самолета на западе Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров республики в официальном Telegram-канале.

«Завтра (27 декабря — «Газета.Ru») ожидается прибытие авиационных властей Бразилии и компании Embraer», — говорится в заявлении.

Утром 25 декабря на территории аэропорта в казахстанском городе Актау упал пассажирский самолет Embraer, принадлежавший компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines). Воздушное судно летело из Баку в Грозный.

Незадолго до крушения экипаж лайнера запросил экстренную посадку. По данным Telegram-канала Mash, после этого самолет некоторое время кружил над аэропортом в Актау и позже рухнул на землю.

В МЧС Казахстана заявили, что всего на борту воздушного судна находились 64 пассажира и пять членов экипажа. Как рассказал вице-премьер республики Канат Бозумбаев, выжили 29 человек. Их доставили в больницы для оказания необходимой медицинской помощи.

Причины происшествия пока остаются неизвестными. Существует несколько версий произошедшего. По одной из них, лайнер мог упасть в результате столкновения с птицами.

Ранее самолет МЧС РФ забрал из Казахстана девять россиян, пострадавших при крушении лайнера.