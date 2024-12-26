Спецборт МЧС России доставит из Казахстана девять россиян

Самолет МЧС России забрал из Актау 9 пострадавших в авиакатастрофе россиян

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из казахстанского Актау в Москву, он доставит на лечение в столицу девять россиян, которые пострадали при крушении азербайджанского самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«На борту девять человек, включая одного ребенка», — проинформировало ведомство.

Санитарный рейс выполняется по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с министерством иностранных дел России.

Врач анестезиолог-реаниматолог отряда Центроспас МЧС России Виктор Белинский назвал состояние эвакуируемых пассажиров «тяжелым», людям будет оказываться вся необходимая медицинская помощь.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Сообщается о 29 выживших — их состояние оценивают как тяжелое и средней степени тяжести.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее в МЧС Азербайджана рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета AZAL.