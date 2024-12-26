В Иране впервые поднялся в небо самолет без единого мужчины на борту

В Иране впервые совершил полет пассажирский самолет без мужчин на борту

Самолет рейса «Иран Бану», экипаж и пассажиры которого состояли только из женщин, успешно приземлился в международном аэропорту Шахид Хашеминежад в городе Мешхед. Об этом сообщает иранское госагентство IRNA.

Полет был совершен 22 декабря. Самолетом, название которого переводится, как «Госпожа Иран», управляла Шахрзад Шамс — первая в Иране женщина-пилот. На борту находись 110 иранских женщин.

15 декабря сообщалось, что власти Ирана доработают законопроект, который предполагает ужесточение наказания для женщин, не носящих хиджаб. После внесения изменений законодательный орган вновь рассмотрит документ, который до этого забраковал президент республики Масуд Пезешкиан. Он счел, что новые правила спровоцируют конфликты в обществе. Текущая версия проекта закона предполагает, что жительниц Ирана, не носящих платки, можно будет штрафовать или даже отправлять в тюрьму.

14 декабря в Иране возбудили уголовное дело в отношении иранской певицы Парасты Ахмади за получасовой онлайн-концерт и исполнение песен без хиджаба.

Ранее в Иране арестовали студентку, раздевшуюся в знак протеста против ношения хиджаба.