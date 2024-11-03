Студентка в Иране разделась на улице, протестуя против хиджаба. Ее избили и отправили под арест В Иране арестовали студентку, раздевшуюся в знак протеста против ношения хиджаба

Студентка Исламского университета Азад в Тегеране разделась до нижнего белья возле своего вуза, после чего ее затолкали в машину и увезли неизвестные. Как пишут международные СМИ, девушка подверглась преследованиям со стороны членов военизированного формирования «Басидж», именно они сорвали с нее платок и одежду. Иранское агентство Fars в свою очередь утверждает, что студентка сама разделась в знак протеста против требований охранников соблюдать дресс-код. Сейчас молодая иранка находится в полиции.

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой девушка ходит в нижнем белье во дворе студенческого дворика. Как сообщает Iran International, это студентка Исламского университета Азад в Тегеране.

Первым кадры опубликовал иранский студенческий канал Amir Kabir. Позже они появились на сайтах правозащитной группы Hengaw, иранского издания Iran Wire, а также на портале Amnesty International.

В сети также можно найти второе видео, на котором видно, как мужчины в штатском заталкивают девушку в машину и увозят в неизвестном направлении.

Представитель университета Амир Махджуб заявил, что «голую» студентку арестовали.

По информации Amir Kabir, во время задержания девушку сильно избили, в том числе ударили головой о дверь машины, на шинах которой заметили кровь. Кроме того, могло иметь место сексуальное насилие. Amnesty International призвала немедленно освободить задержанную.

«Власти Ирана должны немедленно и без переговоров освободить студентку университета, которая была арестована после того, как сняла одежду в знак протеста против грубого требования сотрудников служб безопасности носить хиджаб», — заявили в организации.

«Власти должны защитить ее от пыток и других видов жестокого обращения и обеспечить ей доступ к семье и адвокату», — добавили в AI.

Правозащитники также подчеркнули, что обвинения в избиениях и сексуальном насилии в отношении студентки «требуют проведения независимых и беспристрастных расследований».

Две версии

Как передает AFP, студентка подверглась преследованиям со стороны членов военизированного формирования «Басидж». Именно они сорвали с нее платок и одежду. Затем она села возле университета в одном нижнем белье, после чего демонстративно прошла по территории.

Ужесточение правил По данным AFP, с апреля этого года на улицах Ирана заметно выросло количество сотрудников «Басидж», следящих за ношением хиджаба, а в университетах установили камеры распознавания лиц, чтобы не впускать студенток, внешний вид которых не соответствует правилам.



Парламент Ирана рассматривает закон, ужесточающий правила ношения хиджаба. Он уже одобрен Советом стражей Конституции, состоящим из консервативного духовенства.



За однократное нарушение документ предполагает штраф около $50, за повторное — до $400 (при этом средняя зарплата в Иране — $200–250).

Иранское информационное агентство Fars подтвердило, что в университете в Тегеране задержали студентку, а также опубликовало ее фотографию. В новости утверждается, что девушка надела «неподобающую одежду» на занятия и «разделась» после того, как охранники призвали ее соблюдать дресс-код.

Fars со ссылкой на свидетелей сообщает, что охранники разговаривали со студенткой «спокойно» и не проявляли агрессию.

Согласно обязательному дресс-коду в Иране, женщины должны носить платок и свободную одежду в общественных местах. В 2022 году за нарушение дресс-кода в Иране арестовали 22-летнюю курдянку Махсу Амини. Ее вызвали в полицию на «объяснительную беседу», а спустя некоторое время она скончалась в больнице. Правоохранительные органы Ирана заявили, что в полицейском участке у молодой девушки случился сердечный приступ. Очевидцы же утверждали, что Амини жестоко били и пытали.

По всей стране тогда вспыхнули протесты против ограничений для женщин и произвола полиции. По данным Amnesty International, силовикам разрешили стрелять по толпе. Некоторые активистки сняли хиджабы или публично остригли волосы. Иранским актрисам, выступившим в поддержку Амини и отказавшимся носить хиджаб, официально запретили сниматься в кино.