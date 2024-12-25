Родственник выжившего в Актау рассказал, что пассажиры слышали хлопок до крушения

Родственник выжившего в Актау заявил, что до крушения пассажиры услышали хлопок

Родственник одного из выживших в результате авиакатастрофы около Актау в беседе с РИА Новости рассказал, что до крушения пассажиры услышали громкий хлопок.

«Я смог поговорить с ним [выжившим родственником] буквально 20-30 секунд, и он мне отчетливо сказал, что до крушения самолета был слышан громкий хлопок, похожий на взрыв», — заявил собеседник информагентства.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау утром 25 декабря. По данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая пятерых членов экипажа.

Среди пассажиров — 16 россиян, три гражданина Киргизии, 42 гражданина Азербайджана, шесть граждан Казахстана. В настоящее время устанавливается гражданство еще одного пассажира.

Предварительная причина авиакатастрофы — столкновение с птицами.

Ранее россиянин, выживший при крушении самолета в Казахстане, рассказал о произошедшем.