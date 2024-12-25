В Казахстане рассказали о выживших членах экипажа упавшего под Актау самолета

Минтранс Казахстана: три члена экипажа выжили при крушении самолета под Актау

В результате крушения самолета в аэропорту Актау выжили три члена экипажа. Об этом в ходе брифинга сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, его цитирует «Казинформ».

«Экипаж самолета составлял 5 человек: 3 выжили», — рассказал Карабаев, уточнив, что двоих спасти не удалось.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед аварией экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая пятерых членов экипажа.

Среди пассажиров — 16 россиян, три гражданина Киргизии, 42 гражданина Азербайджана, шесть граждан Казахстана. В настоящее время устанавливается гражданство еще одного пассажира.

Имеются различные версии случившегося. Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом также сообщалось, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон. Кроме того, на обшивке упавшего Embraer заметили повреждения, похожие на следы поражающих элементов.

Ранее появилась аудиозапись из салона разбившегося в Казахстане самолета.