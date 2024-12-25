Разбился самолет Баку — Грозный. Есть выжившие

11:04

SHOT выяснил, что рейс J2 8243 Azerbaijan Airlines вылетел сегодня в 06:56 по московскому времени, накануне он летал в Волгоград. Перед крушением пилоты подали сигнал бедствия.

Самолет соорудили в 2013 году, он вмещает как минимум 106 пассажиров.