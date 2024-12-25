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Разбился самолет Баку — Грозный. Есть выжившие

Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный в Казахстане — онлайн
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r_chp/Telegram
Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавший из Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау. На месте крушения возник пожар. По данным Mash, на борту могли находиться 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана и три гражданина Киргизии. Выжили 28 человек, в том числе двое детей, сообщил минздрав Казахстана. Сами пострадавшие рассказали, что в двигатель воздушного судна попала птица, после чего на борту взорвался кислородный баллон.
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12:06

Досудебное расследование крушения самолета под Актау начато по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна, пишет Казинформ.

12:04

Консульство РФ в Уральске создало кризисный штаб, рассказали в российском посольстве.

12:03

Жители Актау стоят в очередях на пунктах сдачи крови, чтобы помочь пострадавшим.

12:02

Казинформ сообщил, что на месте крушения нашли тела четырех погибших.

12:00

По данным РИА Новости, девять пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

11:51

В аэропорту Баку решили убрать елку после катастрофы.

11:47

Родственники пассажиров собрались в аэропорту в Грозном. О произошедшем они узнали из новостей.

11:42

По предварительным данным, все выжившие были в хвостовой части самолета.

11:39

Baza пишет, что на борту находились четверо детей. Известно, что троих отправили в больницу. Информации о четвертом ребенке не поступало.

11:38

Выжившие заявили, что сначала в двигатель попала птица, а затем на борту взорвался кислородный баллон. Из-за этого люди теряли сознание.

11:37

⚡️В минздраве Казахстана рассказали, что выжили 28 человек, в том числе двое детей.

11:36

11:35

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело.

11:27

Президент Казахстана поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета. Врачи из Астаны приедут в Актау для оказания помощи пострадавшим.

11:24

⚡️SHOT пишет, что в авиакатастрофе выжили 27 человек, из них трое детей. Все они находятся в больнице, семеро в тяжелом состоянии.

11:20

11:17

В Росавиации заявили, что нештатная ситуация произошла из-за столкновения с птицами.

11:13

В аэропорту Актау рассказали, что у них нет повреждений после крушения самолета.

11:12

SHOT выяснил, что госпитализированным детям 11 и 16 лет.

11:11

SHOT пишет, что только один член экипажа выжил.

11:10

Аэропорт Актау работает в обычном режиме.

11:08

⚡️По предварительным данным, пилоты погибли.

11:07

11:06

SHOT указал, что пилоты подали сигнал бедствия примерно через час после вылета, через 15 минут они решили лететь в Актау. Крушение произошло в 09:28. Предварительная версия причины произошедшего — отказ системы управления.

11:05

По предварительным данным, на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

11:04

SHOT выяснил, что рейс J2 8243 Azerbaijan Airlines вылетел сегодня в 06:56 по московскому времени, накануне он летал в Волгоград. Перед крушением пилоты подали сигнал бедствия.

Самолет соорудили в 2013 году, он вмещает как минимум 106 пассажиров.

11:03

11:02

❗️Mash пишет, что на борту находились 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана и три гражданина Киргизии. По уточненным данным, 25 человек в больнице, среди них четверо детей.

11:01

По данным Казинформ, среди пострадавших двое детей.

11:00

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших.

10:59

Посольство РФ в Казахстане в контакте с властями республики, заявила Мария Захарова. Также дипломат рассказала, что родственники пострадавших могут обращаться на горячую линию МЧС Казахстана.

10:57

«Sputnik Казахстан» пишет, что самолет мог упасть из-за столкновения с птицами. По данным ТАСС, рейс перенаправили в Махачкалу из-за тумана в Грозном.

10:55

10:52

Mash выяснил, что пассажиры, которые находились в хвостовой части самолета, смогли самостоятельно выбраться и помочь другим. На месте находятся 22 бригады скорой. В больницах 14 человек, их них пятеро в реанимации в тяжелом состоянии.

10:48

⚡️Mash пишет, что как минимум десять пассажиров погибли. По предварительным данным, их выбросило из салона после столкновения. Telegram-канал опубликовал кадры с разбросанными частями тел около места крушения.

10:46

По данным Tengrinews, не менее 12 человек, в том числе ребенок, доставлены в больницы Мангистауской области.

10:42

10:40

Шестеро выживших при крушении находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила глава минздрава Казахстана Акмарал Альназарова.

10:35

Более 60 граждан России могли находиться на борту потерпевшего крушение самолета, сообщил Telegram-канал Baza.

10:30

Пассажирский самолет компании «Азербайджанские авиалинии» упал в аэропорту Актау в Казахстане. Что известно к этому часу:

  • Глава Минздрава Казахстана сообщила о минимум шести выживших. Всего на борту, по данным APA, находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

  • На месте крушения возникло возгорание. Для тушения пожара на месте крушения самолета вблизи Актау в Казахстане задействованы 52 пожарных и 11 единиц техники, отметили в МЧС республики.

  • Борт выполнял рейс из Баку в Грозный, из-за тумана его перенаправили в Махачкалу.

  • Причиной крушения могло стать столкновение самолета со стаей птиц, заявили в авиакомпании.

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