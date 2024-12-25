Разбился самолет Баку — Грозный. Есть выжившие

Досудебное расследование крушения самолета под Актау начато по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна, пишет Казинформ.
Родственники пассажиров собрались в аэропорту в Грозном. О произошедшем они узнали из новостей.
Baza пишет, что на борту находились четверо детей. Известно, что троих отправили в больницу. Информации о четвертом ребенке не поступало.
Выжившие заявили, что сначала в двигатель попала птица, а затем на борту взорвался кислородный баллон. Из-за этого люди теряли сознание.
Президент Казахстана поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета. Врачи из Астаны приедут в Актау для оказания помощи пострадавшим.
⚡️SHOT пишет, что в авиакатастрофе выжили 27 человек, из них трое детей. Все они находятся в больнице, семеро в тяжелом состоянии.
SHOT указал, что пилоты подали сигнал бедствия примерно через час после вылета, через 15 минут они решили лететь в Актау. Крушение произошло в 09:28. Предварительная версия причины произошедшего — отказ системы управления.
SHOT выяснил, что рейс J2 8243 Azerbaijan Airlines вылетел сегодня в 06:56 по московскому времени, накануне он летал в Волгоград. Перед крушением пилоты подали сигнал бедствия.
Самолет соорудили в 2013 году, он вмещает как минимум 106 пассажиров.
❗️Mash пишет, что на борту находились 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана и три гражданина Киргизии. По уточненным данным, 25 человек в больнице, среди них четверо детей.
Посольство РФ в Казахстане в контакте с властями республики, заявила Мария Захарова. Также дипломат рассказала, что родственники пострадавших могут обращаться на горячую линию МЧС Казахстана.
«Sputnik Казахстан» пишет, что самолет мог упасть из-за столкновения с птицами. По данным ТАСС, рейс перенаправили в Махачкалу из-за тумана в Грозном.
Mash выяснил, что пассажиры, которые находились в хвостовой части самолета, смогли самостоятельно выбраться и помочь другим. На месте находятся 22 бригады скорой. В больницах 14 человек, их них пятеро в реанимации в тяжелом состоянии.
⚡️Mash пишет, что как минимум десять пассажиров погибли. По предварительным данным, их выбросило из салона после столкновения. Telegram-канал опубликовал кадры с разбросанными частями тел около места крушения.
По данным Tengrinews, не менее 12 человек, в том числе ребенок, доставлены в больницы Мангистауской области.
Шестеро выживших при крушении находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила глава минздрава Казахстана Акмарал Альназарова.
Более 60 граждан России могли находиться на борту потерпевшего крушение самолета, сообщил Telegram-канал Baza.
Пассажирский самолет компании «Азербайджанские авиалинии» упал в аэропорту Актау в Казахстане. Что известно к этому часу:
- Глава Минздрава Казахстана сообщила о минимум шести выживших. Всего на борту, по данным APA, находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.
- На месте крушения возникло возгорание. Для тушения пожара на месте крушения самолета вблизи Актау в Казахстане задействованы 52 пожарных и 11 единиц техники, отметили в МЧС республики.
- Борт выполнял рейс из Баку в Грозный, из-за тумана его перенаправили в Махачкалу.
- Причиной крушения могло стать столкновение самолета со стаей птиц, заявили в авиакомпании.