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При крушении самолета в Актау погибли семь россиян

При крушении самолета Embraer в казахстанском Актау погибли семь россиян
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

При крушении самолета Embraer 190 в казахстанском Актау погибли семь граждан России. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, передает ТАСС.

По его словам, девять граждан России выжили в авиакатастрофе. Всего на борту находились 16 россиян.

По данным МЧС Казахстана, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Сообщается о 29 выживших — их состояние оценивают как тяжелое и средней степени тяжести.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед аварией экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

Имеются различные версии случившегося. Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом также сообщалось, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон. Кроме того, на обшивке упавшего Embraer заметили повреждения, похожие на следы поражающих элементов.

Ранее обстановка в салоне самолета, упавшего в Актау, попала на видео.

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Крушение самолета в Казахстане
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