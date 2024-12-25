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После крушения самолета в Актау госпитализированы девять россиян

МЧС Казахстана: девять россиян остаются в больницах Актау после авиакатастрофы
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

В результате крушения гражданского самолета компании Azerbaijan Airlines около казахстанского Актау госпитализированы 29 человек, среди них 9 россиян. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

«В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, а гражданство 3 человек уточняется», — говорится в сообщении.

Согласно данным авиакомпании, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Сообщается о 29 выживших — их состояние оценивают как тяжелое и средней степени тяжести.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее выживший при крушении самолета в Казахстане россиянин рассказал о произошедшем.

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Крушение самолета в Казахстане
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