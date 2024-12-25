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В Актау после крушения самолета прибыл министр по ЧС Казахстана

В Актау после крушения Embraer прибыл министр по ЧС Казахстана Аринов
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

В Актау после крушения самолета Embraer 190 прибыл министр по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Республики Казахстан генерал-майор Чингис Аринов. Об этом сообщает Telegram-канал «112 KZ».

В аварийно-спасательных работах были задействованы 482 человек, 97 единиц техники, два воздушных судна и четыре кинологических расчета.

Отмечается, что в режиме видеоконференцсвязи проводится обмен информацией МЧС Казахстана, России и Азербайджана.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом также сообщалось, что на борту воздушного судна до падения мог взорваться газовый баллон.

Ранее МЧС Казахстана показало первые кадры с места крушения самолета в Актау.

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Крушение самолета в Казахстане
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