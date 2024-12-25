На месте авиакатастрофы в Актау работают более 400 человек и почти 80 единиц техники

На месте авиакатастрофы в Актау продолжаются аварийно-спасательные работы, задействовано более 400 человек личного состава и почти 80 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

«Всего на данный час задействовано 432 личного состава и 79 единиц техники. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау утром 25 декабря. По данным МЧС Казахстана, на борту воздушного судна находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом позднее стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее в Литве грузовой самолет упал на жилой дом.