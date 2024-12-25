ЧП в Актау стало четвертой авиакатастрофой с участием самолетов Embraer

Крушение самолета Embraer 190 в казахстанском городе Актау стало всего лишь четвертой авиакатастрофой с участием воздушных судов бразильского производителя, работающего с 1969 года. Об этом пишет Telegram-канал ORDA.

По информации журналистов, до этого подобные трагедии случались трижды. Два раза самолеты марки Embraer падали на территории КНР и один раз — в Намибии.

«В одном из случаев причиной катастрофы стала попытка угона самолета террористами», — подчеркивается в материале.

Несмотря на все эти инциденты, эксперты считают воздушные суда марки Embraer достаточно надежными. Вероятность возникновения технических неисправностей на борту таких самолетов оценивается в 0,1%.

ЧП в казахстанском городе Актау произошло утром 25 декабря. Самолет, на борту которого находились пять членов экипажа и 64 пассажира, упал на территории местного аэропорта.

По последним данным, после крушения лайнера выжили 32 человека. В их числе — 10 россиян. Как рассказали в МЧС Казахстана, всего на воздушном судне были 16 граждан РФ.

Самолет принадлежал компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines) и следовал из Баку в Грозный. На данный момент существует несколько версий о причинах произошедшего. По одной из них, на борту лайнера взорвался газовый баллон.

Ранее на хвосте потерпевшего крушение самолета Embraer 190 заметили повреждения, похожие на отверстия от поражающих элементов.