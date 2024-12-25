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RT: упавший в Актау самолет мог пилотировать россиянин

RT: одним из пилотов потерпевшего крушение в Актау самолета был россиянин
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Гражданин РФ Игорь Кшнякин был одним из пилотов самолета БакуГрозный, который рухнул в аэропорту казахстанского Актау. Об этом пишет RT со ссылкой на супругу Кшнякина.

«Не знаю, я еще ничего не знаю. Он пилот», — прокомментировала ситуацию жена летчика.

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавший из Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау. Перед крушением борт запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения воздушного судна возник пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть выжившие.

Известно, что на борту самолета находились двое детей из Чеченской республики. Один ребенок доставлен в больницу, судьба второго на данный момент неизвестна.

МИД России направил дипломатов для помощи россиянам, пострадавшим в результате авиакатастрофы в казахстанском Актау.

Ранее Путин высказался о крушении пассажирского самолета на западе Казахстана.

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Крушение самолета в Казахстане
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