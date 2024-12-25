На экс-чиновника Минобороны РФ завели дело за злоупотребление полномочиями

СК завел дело на экс-чиновника МО из-за ущерба на капремонте в Омске

Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-чиновника Минобороны РФ Дмитрия Есина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями при капитальном ремонте объектов учебного центра в Омске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного военного следственного управления (ГВСУ) СК России.

По данным следствия, в 2021 году между Минобороны России и ООО «Ижора проект плюс» был заключен многомиллионный госконтракт на выполнение работ по капитальному ремонту объектов учебного центра в Омске в рамках исполнения гособоронзаказа. Отмечается, что в мае 2023 года Есин принял невыполненные работы, причинив государству имущественный вред в особо крупном размере.

Согласно сообщению СК РФ, расследование уголовного дела контролирует главное военное следственное управление.

20 декабря сообщалось, что полицейские при обысках у гендиректора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, которого задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, нашли почти 2 млн рублей наличными и коллекцию люксовых часов.

Ранее ФСБ провела обыски у руководства трех заводов по делу о мошенничестве.