Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Администрация Новороссийска ответила на сообщения о загрязнении прибрежной зоны

Администрация Новороссийска опровергла данные о мазуте в прибрежной зоне
close
Телеграм-канал «ПРЕСС-СЛУЖБА | НОВОРОССИЙСК»

Пресс-служба администрации Новороссийска опровергла в своем Telegram-канале информацию об обнаружении мазута в прибрежной зоне в городе.

В заявлении отмечается, что управление курортов ежедневно мониторит городские пляжи, и в ходе утреннего осмотра 25 декабря пляжей Мысхако, Широкая Балка, Суджукская коса и Алексино следов мазута не было обнаружено.

Отдел экологии также не выявил загрязнения прибрежной полосы нефтепродуктами.

«В Абрау-Дюрсо берег чистый. Сообщений о выявленных пятнах в районе Новороссийска не поступало», — сообщили в администрации города.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщало, что загрязнение мазутом, которое произошло в результате крушения танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239», достигло побережья Новороссийска. Уточнялось, что были выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек. 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе введен краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. По его словам, причиной подобного стали погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохой уборки мазута в Черном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами