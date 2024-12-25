Администрация Новороссийска ответила на сообщения о загрязнении прибрежной зоны

Пресс-служба администрации Новороссийска опровергла в своем Telegram-канале информацию об обнаружении мазута в прибрежной зоне в городе.

В заявлении отмечается, что управление курортов ежедневно мониторит городские пляжи, и в ходе утреннего осмотра 25 декабря пляжей Мысхако, Широкая Балка, Суджукская коса и Алексино следов мазута не было обнаружено.

Отдел экологии также не выявил загрязнения прибрежной полосы нефтепродуктами.

«В Абрау-Дюрсо берег чистый. Сообщений о выявленных пятнах в районе Новороссийска не поступало», — сообщили в администрации города.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщало, что загрязнение мазутом, которое произошло в результате крушения танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239», достигло побережья Новороссийска. Уточнялось, что были выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек. 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе введен краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. По его словам, причиной подобного стали погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохой уборки мазута в Черном море.