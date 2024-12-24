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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за бездействия по ликвидации мазута в Черном море

СК заведет уголовное дело после жалоб на плохую уборку мазута в Анапе
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Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб на плохую уборку мазута в Анапе. Об этом сообщает информационный центр СК России в своем Telegram-канале.

«Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело о непринятии мер к ликвидации последствий утечки нефтепродуктов в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в комментариях в Telegram-канале информационного центра СК РФ местные жители пишут, что меры к ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе не принимаются. Подписчики пишут, что уборкой мазута на берегу занимаются якобы лишь неравнодушные граждане.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что пробы морской воды в Краснодарском крае после разлива мазута в Черном море не соответствуют санитарно-химическим показателям.

Надзорный орган продолжает контролировать объекты внешней среды и каждый день проводит лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов в крае.

Ранее эколог назвал участки Черного моря, которые находятся в опасности из-за нефтяного пятна.

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