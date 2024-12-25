Загрязнение мазутом достигло Новороссийска

Загрязнение мазутом, которое произошло в результате крушения танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239», достигло побережья Новороссийска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако города Новороссийска общей протяженностью 91 километр», — сказал источник.

В экстренных службах добавили, что в настоящее время спасатели и волонтеры уже обследовали 220 километров побережья. С начала работ по ликвидации последствий разлива мазута было вывезено для утилизации 19,97 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, отметил источник.

При этом в Telegram-канале администрации Новороссийска опровергли информацию о загрязнении мазута. По данным мэрии, в ходе утреннего мониторинга 25 декабря пляжей Мысхако, Широкая Балка, Суджукская коса и Алексино следов нефтепродуктов не было обнаружено.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек. 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе введен краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. По его словам, причиной подобного стали погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохой уборки мазута в Черном море.