На борту упавшего в Актау самолета были дети из Чечни

РИА Новости: двое детей из Чечни были на борту упавшего Embraer в Актау

На борту пассажирского самолета, упавшего в казахстанском Актау во время рейса в Грозный, были двое детей из Чечни. Об этом РИА Новости заявил представитель омбудсмена региона.

Один ребенок доставлен в больницу, судьба второго неизвестна.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее МЧС Казахстана показало первые кадры с места крушения самолета в Актау.