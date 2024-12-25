Жители Актау выстраиваются в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших в авиакатастрофе

Жители Актау сдают кровь для пострадавших в результате авиакатастрофы

Казахстанцы выстраиваются в очереди в пунктах сдачи крови для пострадавших при крушении азербайджанского самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«В городской центр крови неравнодушные жители Актау пришли сдавать кровь для пострадавших при авиакатастрофе», — говорится в публикации.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее Путин заявил, что борт МЧС РФ с медиками отправился к месту крушения самолета в Актау.