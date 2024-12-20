Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 23 иностранцев, в том числе уроженцев недружественных стран — США, Франции, Германии, Швейцарии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди прочих гражданами России стали итальянский оперный режиссер Джанкарло дель Монако, который в ноябре представил в Большом театре оперу «Риголетто» Джузеппе Верди, а также уроженка Москвы Марина Нуньес Беспалова, которая занимала пост замминистра культуры Мексики, и ее дочь Инес Гарридо Нуньес.

До этого первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев призвал дать российское гражданство бывшему сирийскому лидеру Башару Асаду. Депутат отметил, что около 700 тысяч человек в год получают российские паспорта, и абсолютное большинство из них являются совершенно не выдающимися людьми. Журавлев подчеркнул, что Россия по-человечески относится ко всем своим союзникам, даже поверженным, и этим кардинально отличается от США, которые чрезвычайно быстро «отправляют в утиль» своих бывших друзей.

Ранее Путина попросили выдать режиссеру Кустурице гражданство РФ.