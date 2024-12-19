Губернатор Калужской области пообещал гражданство немцу после вопроса Путину

Гражданин Германии, который проживает в Тарусе Калужской области, получит российское гражданство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша

Он опубликовал пост в связи с обращением по этой теме, поступившим на прямую линию президента РФ Владимира Путина.

«Гражданин Германии из Тарусы Лев Дейбель обязательно получит российское гражданство», — отметил глава региона.

По его словам, с таким запросом немец обратился вчера в миграционную службу, его проконсультировали, осталось донести необходимые документы. По словам Шапши, Дейбель имеет вид на жительство с 2020 года, поэтому никаких препятствий для получения российского паспорта у него нет.

«Конкретно на вашем примере — дайте мне потом данные на этого человека, мы точно ему поможем», — сказал Путин.

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