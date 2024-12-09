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В Госдуме предложили дать Асаду российское гражданство

Депутат Журавлев призвал предоставить Асаду гражданство России

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РИА Новости

Бывшему сирийскому лидеру Башару Асаду необходимо предоставить гражданство Российской Федерации. Об этом первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил интернет-изданию «Абзац».

Депутат отметил, что около 700 тысяч человек в год получают российские паспорта, и абсолютное большинство из них являются совершенно не выдающимися людьми. Журавлев подчеркнул, что Россия по-человечески относится ко всем своим союзникам, даже поверженным, и этим кардинально отличается от США, которые чрезвычайно быстро «отправляют в утиль» своих бывших друзей.

По словам депутата, если гражданином РФ смог стать экс-президент Украины Виктор Янукович, то гражданство следует дать и Асаду, который при всем теперешнем негативном отношении к нему, достаточно много сделал для России.

9 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение о предоставлении убежища Асаду и его семье.

Ранее посол Сирии в Москве обвинил Асада в позорном побеге.

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